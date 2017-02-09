SpaceX запланировала запуск грузовика Dragon к МКС на 18 февраля

Ранее сообщалось о возможном переносе запуска Dragon на 2018 год

Вашингтон, , 02:27 — REGNUM Запуск грузового корабля Dragon к Международной космической станции может уже на следующей неделе. Об этом сообщается в микроблоге компании SpaceX в Twitter.

«Планируем старт следующей грузовой миссии Dragon к МКС на 18 февраля — наш первый запуск с площадки LC-39A Космического центра имени Кеннеди НАСА», — говорится в сообщении.

Как ожидается, корабль Dragon доставит на МКС около трех тонн груза, после чего вернётся на Землю с результатами научных экспериментов и отработанными материалами.

Напомним, ранее сообщалось, что запуск пилотируемых капсул Dragon к МКС мжет быть перенесён с весны 2017 года на 2018 год. В компании заявляли о необходимости провести тщательную оценку конструкции, системы и процессов ракеты Falcon 9, чтобы внести необходимые корректировки и предотвратить повторение аварии, случившейся в сентябре 2016 года, когда ракета ворвалась при подготовке к старту.