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В Турции разрабатывают ракеты большой дальности

Техника
С 2009 года реализуется программа, включающая создание, испытания, серийное производство ракет и пусковых платформ
ОТРК J-600T «Йылдырым» ОТРК J-600T «Йылдырым»

Анкара, 8 февраля 2017, 20:24 — REGNUM  Турецкая компания «Рокетсан» продолжает работы по созданию ракет большой дальности, сообщает сайт Секретариата оборонной промышленности МО Турции (SSM).

С 2009 года компания реализует программу, включающую создание, испытания, серийное производство ракет большой дальности и пусковых платформ для них.

Эта программа, носящая обозначение «Бора», ранее была засекречена. По неофициальной информации, речь идет о создании ракетной системы, способной поражать цели, удаленные на 1000 км и более. Имея такое оружие, Турция получила бы способность нанести удары по Дамаску, Багдаду, Каиру, Тель-Авиву и Тегерану.

На данный момент вооруженные силы Турции располагают РСЗО, способными поражать цели неуправляемыми и управляемыми ракетами на расстоянии до 100−120 км. Закончены работы над оперативно-тактическим ракетным комплексом J-600T «Йылдырым» с 600-мм ракетой, способной нанести удар по объектам, удаленным на 150−200 км.

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