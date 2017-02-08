В Турции разрабатывают ракеты большой дальности
Анкара, 8 февраля 2017, 20:24 — REGNUM Турецкая компания «Рокетсан» продолжает работы по созданию ракет большой дальности, сообщает сайт Секретариата оборонной промышленности МО Турции (SSM).
С 2009 года компания реализует программу, включающую создание, испытания, серийное производство ракет большой дальности и пусковых платформ для них.
Эта программа, носящая обозначение «Бора», ранее была засекречена. По неофициальной информации, речь идет о создании ракетной системы, способной поражать цели, удаленные на 1000 км и более. Имея такое оружие, Турция получила бы способность нанести удары по Дамаску, Багдаду, Каиру, Тель-Авиву и Тегерану.
На данный момент вооруженные силы Турции располагают РСЗО, способными поражать цели неуправляемыми и управляемыми ракетами на расстоянии до 100−120 км. Закончены работы над оперативно-тактическим ракетным комплексом J-600T «Йылдырым» с 600-мм ракетой, способной нанести удар по объектам, удаленным на 150−200 км.
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