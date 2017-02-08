В Феодосии построят для пограничников РФ 20 катеров на воздушной подушке

Феодосия, Крым, , 19:47 — REGNUM На феодосийском судостроительном заводе «Море» заложен головной пограничный сторожевой катер на воздушной подушке проекта А25ПС, сообщает «Крыминформ».

Всего завод «Море» построит до 2020 года 20 кораблей этого типа для Пограничной службы ФСБ России. Кроме того, в этом году на предприятии планируется закладка второго малого ракетного корабля на воздушной подушке.

Феодосийский завод «Море» проводит эти работы в сотрудничестве с нижегородским объединением «Аэроход».

Все эти корабли предназначены для службы на Черном море, в первую очередь в Крыму. Первый корабль спустят на воду весной 2017 года. Катера на воздушной подушке способны передвигаться не только в море, но и в болотах, на мелководье, в непроходимой местности.

Стоит отметить, что судостроительный завод «Море» проводит масштабную модернизацию мощностей и на данный момент уже восстановлен основной корпусный цех.

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