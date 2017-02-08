В России разработаны сверхточные ракеты для РСЗО «Торнадо-С»

Москва, , 18:29 — REGNUM Российские реактивные системы залпового огня (РСЗО) «Торнадо-С» пополнят ассортимент применяемых боеприпасов дальнобойными высокоточными ракетами, оснащенными системой наведения по сигналам ГЛОНАСС, сообщают «Известия».

Новые боеприпасы, разработанные НПО «Сплав», способны поражать малоразмерные цели, не превышающие метра в длину, в любую погоду и в любое время суток на расстоянии до 200 км.

В настоящее время новые ракеты для РСЗО «Торнадо-С» проходят испытания.

Реактивная система залпового огня нового поколения «Торнадо-С» с 300-мм ракетами должна заменить в российской армии реактивные системы типа «Смерч». Одной из особенностей новой РСЗО является повышенная в несколько раз скорость перезарядки боеприпасов. Если расчеты РСЗО «Смерч» перезаряжают установку за 15−16 минут, то конструкция РСЗО «Торнадо-С» позволяет сделать это за несколько минут.

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