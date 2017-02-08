Среда, 08 Февраля 2017 года
17:37:38 МСК

Будущее создается на наших глазах. «Битва технологий»

Техника
Зрители «Битвы технологий» смогут повлиять на производство новых гаджетов в России
10 / 10 Битва Трансформеров
Иллюстрация:  Funkyimg.com
Битва Трансформеров

Москва, 8 февраля 2017, 16:40 — REGNUM  В России стартовал уникальный проект «Битва технологий», участниками которого стали разработчики гаджетов, дронов, роботов, интеллектуальных систем и другой техники бытового применения. Это первое реалитити-шоу в РФ такого формата. Запустили проект 1 февраля, передает ИА REGNUM.

Любой из зрителей может поддержать при помощи голосования производство отечественных устройств. Организаторы отмечают, что все разработки, представленные в рамках «Битвы технологи», окажут непосредственное влияние на все сферы жизни человека. А зрители, которые решатся поддержать участников проекта, могут получить ценные вознаграждения. Например, можно стать первым обладателем уникальных технологических новинок.

Для чего это нужно?

Организуется «Битва технологий» при помощи краундандинговой платформы «Планета» и инвестиционной площадки для частных инвесторов EVA Invest в партнерстве с государственным фондом фондов, институтом развития РФ РВК. Благодаря ним отечественные hardware-стартапы смогут завершить работу над проектами и продемонстрировать перспективы финансирования технических разработок при помощи краудфандинга.

Как заявил заместитель генерального директора, исполнительный директор РВК Александр Потапов, при помощи «Битвы технологий» в будущем может формироваться мода на техническое творчество в нашей стране. В России, как и во всем мире, в последнее время произошел бум сети центров технического творчества. Но запуска разработанных в них продуктов для серийного производства и успешной коммерциализации этого процесса пока не наблюдается.

«Поддерживаемые нами проекты пройдут уникальный путь продвижения и монетизации своей идеи, который сможет дополнительно мотивировать участников формирующегося сообщества технологических энтузиастов в России», — сказал Потапов.

После этапа голосования начнется коллективное финансирование разработок. На это мероприятия участники планируют привлечь за первые шесть месяцев 2017 года 10−20 млн рублей. Причем помогут в реализации проектов отечественным hardware-стартапам не только средства, собранные на краундфандинговой платформе «Планета», но и призовой фонд «Битвы технологий» от РВК. Победителям достанется полмиллиона рублей, а также доступ к мощностям передовых технолабораторий и обсуждение бизнеса с крупными инвесторами, что, безусловно, окажется весьма ценным опытом для молодых разработчиков.

Разработки, которые изменят мир

В общей сложности в «Битве технологий» участвуют десять разработок. Кратко расскажем о каждом. Голосовой компьютер Chronos, как следует из названия проекта, дает возможность управлять сложной техникой при помощи голоса и даже позволяет объединить в сеть умного дома сразу несколько устройств.

2 / 10 Chronos
Иллюстрация: Promo.planeta.ru/techbattle
Chronos

Робототехнический конструктор LiveTronic. Благодаря нему из самодельных деталей можно создавать сложные движущиеся конструкции. Кроме того, управлять таким устройством максимально просто и удобно: с мобильного телефона.

4 / 10 LiveTronic
Иллюстрация: Promo.planeta.ru/techbattle
LiveTronic

Бионический протез от MaxBionic. Он намного более подвижен, а главное, прост в управлении по сравнению со своими предшественниками. В него встроена система обратной связи, благодаря чему протез может анализировать предметы при взаимодействии с ними: выяснять их прочность, регулировать силу сжатия.

Ведущего разработчика ИА REGNUM Николая Птицына особенно заинтересовал именно этот проект:

«Краудфандинг в наше время — это не просто возможность для молодых специалистов найти финансирование своего проекта. Это нечто большее: возможность заявить людям о себе, рассказать о своих исследованиях и начинаниях, поделиться идеей, даже дать некоторым надежду! Так, как это происходит с проектом MEHAND. Краудфандинг даёт людям шанс сделать этот мир немного лучше. Как тем, кто исследует и создаёт, так и тем, кто делится своими деньгами и ресурсами. Я очень рад, что у нас в России существуют такие платформы, как Planeta.ru, которые не просто помогают реализовывать идеи, но и создают благоприятные условия для разработчиков, создавая такие интересные шоу, как «Битва технологий».

6 / 10 MaxBionic
Иллюстрация: Promo.planeta.ru/techbattle
MaxBionic

Хочу немного затронуть тему, которая не столь популярна в наше время — идейную тему краудфандинга. Знаю по себе, понимание того, что ты творишь не в одиночку, что твоей идеей проникаются всё больше людей, очень укрепляет веру в себя и в свои силы. С этой точки зрения и краудфандинг, и спецпроект «Битва технологий» — отличная возможность увидеть воочию, что представленные проекты нужны этому миру, нужны людям. Каждый взнос, каждый голос людей очень важны не только для победы в рамках проекта, но и для самих разработчиков — они показывают, что люди хотят помочь им и верят в успех заявленного проекта.

На мой взгляд, из представленных в голосовании, MEHAND — самый востребованный и интересный проект. Как я уже говорил, это не просто надежда для людей с ограниченными возможностями. Это Надежда, именно так, с большой буквы. Это перспектива вновь ощутить всю полноту жизни, «вернуться в строй». Я рад тому, что эта разработка ведётся в России, что наши соотечественники стараются сделать мир лучше, стремятся помочь тем, кто оказался в беде. И буду ещё более рад, если благодаря «Битве технологий» команда MaxBionic сможет довести исследования до конца и подарить тысячам инвалидов возвращение к привычной жизни», — поделился программист.

9 / 10 UNA
Иллюстрация: Promo.planeta.ru/techbattle
UNA

В «Битве технологи» представлены и другие проекты, претендующие на то, чтобы изменить мир к лучшему. Например, это приставка для инвалидных кресел UNA. Благодаря этой разработке можно будет превратить любое инвалидное кресло в электрическое. В подставку также встроено навигационное устройство, призванное максимально облегчить передвижение по городу человека с ограниченными возможностями.

7 / 10 PowerDrive
Иллюстрация: Promo.planeta.ru/techbattle
PowerDrive

Модуль управления запирающими устройствами Lock4Gate. Эта разработка позволяет управлять шлагбаумами, воротами, турникетами и другими запирающими устройствами с любого расстояния: доступ к нему осуществляется при помощи телефона. Еще один участник «Битвы технологи» — «Power Drive: зарядное устройство + флэшка». Это устройство включает в себя сразу несколько важных функций: зарядка для мобильного телефона и устройства для хранения информации. Управлять таким устройством очень просто. Достаточно нажать одну кнопку.

1 / 10 Animo
Иллюстрация: Promo.planeta.ru/techbattle
Animo

Автоматическая кормушка Animo. Пригодится каждому, у кого есть домашние питомцы. Устройство отмеряет точную порцию корма по заданному алгоритму. Кроме того, управлять такой кормушкой можно дистанционно. Для владельцев аквариумов с рыбками то есть своя «фишка» — Умная кормушка для аквариума fishball. io. Она поддерживает освещенность и отслеживает температуру воды в аквариуме, насыпает корм и даже может заказать его в зоомагазине, когда это будет необходимо.

3 / 10 Fishball
Иллюстрация: Promo.planeta.ru/techbattle
Fishball

В воспитании ребенка поможет интерактивная игрушка MISHKA. Она расскажет сказку на ночь или сможет прочитать произведение по ролям с родителями, споет песню, обучит ребенка алфавиту и счету. Контент, который систематически обновляется в устройстве, подбирается, что немаловажно, при участии детских психологов.

5 / 10 MISHKA
Иллюстрация: Promo.planeta.ru/techbattle
MISHKA

Тем, кто много работает, а времени в круговороте дел постоянно не хватает, по душе придется Тайм-трекер Timeflip. Устройство отслеживает и фиксирует время, затраченное на выполнение различных задач. Оно интегрируется в систему и может вносить информацию о завершении работы. Кроме того, такой помощник может дать совет о том, как повысить эффективность труда.

8 / 10 TimeFlip
Иллюстрация: Promo.planeta.ru/techbattle
TimeFlip

Читайте также: «Битва технологий» начинается: технореалити-шоу для hardware-стартапов

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Краудфандинг
Главное сегодня
NB!
08.02.17
Восточно-Европейская редакция ИА REGNUMТриумфальный возврат КамАЗа, конец эры «Запорожца»: обзор авторынка Украины
КиевУкраина Социально-экономический кризис на Украине Экономика
NB!
08.02.17
Спецслужбы Белоруссии проводят мероприятия рядом с Кремлем
МоскваРоссия Репрессии против ИА REGNUM в Белоруссии Политика
NB!
08.02.17
Штрафы, дубинки, аресты: Госдума повышает культуру поведения болельщиков
МоскваРоссия Государственная дума РФ VII созыва Спорт
NB!
08.02.17
Путин: прекрасное будущее для России неизбежно
МоскваРоссия Вручение государственных наград Общество
NB!
08.02.17
Пикет в Ереване: Белоруссия — фиктивный партнёр Армении по ОДКБ и ЕАЭС
ЕреванАрмения Экстрадиция блогера Лапшина в Азербайджан Политика
NB!
08.02.17
«Продовольственные купоны — новая пощечина достоинству граждан»
МоскваРоссия Бедность в России Экономика
NB!
08.02.17
Для получения визы в США могут потребовать пароль от аккаунта
ВашингтонСША Миграция, гражданство, паспортизация Политика
NB!
08.02.17
Калининградский СОБР провёл обыски в службе судебных приставов
КалининградРоссия Коррупция Происшествия
NB!
08.02.17
«В кадровой политике глава Дагестана учитывает национальность»
МахачкалаРоссия Отставки и назначения Политика
NB!
08.02.17
Станислав ТарасовТрамп поговорил с Эрдоганом. Что дальше?
МоскваРоссия Ситуация на Ближнем Востоке Политика
NB!
08.02.17
Юлия КарнаеваКак Китайский Новый год отмечают в Петербурге
Санкт-ПетербургРоссия Фоторепортажи ИА REGNUM Культура
NB!
08.02.17
Парламент Петербурга спешно одобрил запрет на встречи граждан с депутатами
Санкт-ПетербургРоссия Региональное законодательство Политика
NB!
08.02.17
В ГД указали правительству на нарушения норм о перераспределении средств
МоскваРоссия Государственная дума РФ VII созыва Экономика
NB!
08.02.17
Федор Конюхов побил рекорд России
РыбинскЯрославская областьРоссия Путешествия Федора Конюхова Общество
NB!
08.02.17
МВД Украины: Следующими за Гиви будут Захарченко и Плотницкий
КиевУкраина Гражданская война на Украине Политика
NB!
08.02.17
Президент РФ подписал закон по расширению полномочий Счетной палаты
МоскваРоссия Счетная палата РФ Экономика
NB!
08.02.17
ФАС предлагает указом снижать государственное участие в экономике
МоскваРоссия Борьба с монополизацией в экономике Экономика
NB!
08.02.17
Песков о проведении Высшего госсовета Союзного государства: «Нет пока даты»
МоскваРоссия Союзное государство России и Белоруссии Политика
NB!
08.02.17
Повышение пенсионного возраста в правительстве не рассматривается — Голодец
МоскваРоссия Повышение пенсионного возраста Экономика
NB!
08.02.17
Дело Лапшина: в Армении требуют исключить Белоруссию из ОДКБ и отзыва посла
ЕреванАрмения Экстрадиция блогера Лапшина в Азербайджан Политика
NB!
08.02.17
Синхрон войны: «Убийство Моторолы и Гиви — почерк один»
МоскваРоссия Гражданская война на Украине Политика
NB!
08.02.17
Директора Пулковской обсерватории проверят после согласования им новостроек
Санкт-ПетербургРоссия Судьба архитектурного наследия Общество
ещё главное