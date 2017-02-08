Будущее создается на наших глазах. «Битва технологий»

Москва, , 16:40 — REGNUM В России стартовал уникальный проект «Битва технологий», участниками которого стали разработчики гаджетов, дронов, роботов, интеллектуальных систем и другой техники бытового применения. Это первое реалитити-шоу в РФ такого формата. Запустили проект 1 февраля, передает ИА REGNUM.

Любой из зрителей может поддержать при помощи голосования производство отечественных устройств. Организаторы отмечают, что все разработки, представленные в рамках «Битвы технологи», окажут непосредственное влияние на все сферы жизни человека. А зрители, которые решатся поддержать участников проекта, могут получить ценные вознаграждения. Например, можно стать первым обладателем уникальных технологических новинок.

Для чего это нужно?

Организуется «Битва технологий» при помощи краундандинговой платформы «Планета» и инвестиционной площадки для частных инвесторов EVA Invest в партнерстве с государственным фондом фондов, институтом развития РФ РВК. Благодаря ним отечественные hardware-стартапы смогут завершить работу над проектами и продемонстрировать перспективы финансирования технических разработок при помощи краудфандинга.

Как заявил заместитель генерального директора, исполнительный директор РВК Александр Потапов, при помощи «Битвы технологий» в будущем может формироваться мода на техническое творчество в нашей стране. В России, как и во всем мире, в последнее время произошел бум сети центров технического творчества. Но запуска разработанных в них продуктов для серийного производства и успешной коммерциализации этого процесса пока не наблюдается.

«Поддерживаемые нами проекты пройдут уникальный путь продвижения и монетизации своей идеи, который сможет дополнительно мотивировать участников формирующегося сообщества технологических энтузиастов в России», — сказал Потапов.

После этапа голосования начнется коллективное финансирование разработок. На это мероприятия участники планируют привлечь за первые шесть месяцев 2017 года 10−20 млн рублей. Причем помогут в реализации проектов отечественным hardware-стартапам не только средства, собранные на краундфандинговой платформе «Планета», но и призовой фонд «Битвы технологий» от РВК. Победителям достанется полмиллиона рублей, а также доступ к мощностям передовых технолабораторий и обсуждение бизнеса с крупными инвесторами, что, безусловно, окажется весьма ценным опытом для молодых разработчиков.

Разработки, которые изменят мир

В общей сложности в «Битве технологий» участвуют десять разработок. Кратко расскажем о каждом. Голосовой компьютер Chronos, как следует из названия проекта, дает возможность управлять сложной техникой при помощи голоса и даже позволяет объединить в сеть умного дома сразу несколько устройств.

Робототехнический конструктор LiveTronic. Благодаря нему из самодельных деталей можно создавать сложные движущиеся конструкции. Кроме того, управлять таким устройством максимально просто и удобно: с мобильного телефона.

Бионический протез от MaxBionic. Он намного более подвижен, а главное, прост в управлении по сравнению со своими предшественниками. В него встроена система обратной связи, благодаря чему протез может анализировать предметы при взаимодействии с ними: выяснять их прочность, регулировать силу сжатия.

Ведущего разработчика ИА REGNUM Николая Птицына особенно заинтересовал именно этот проект:

«Краудфандинг в наше время — это не просто возможность для молодых специалистов найти финансирование своего проекта. Это нечто большее: возможность заявить людям о себе, рассказать о своих исследованиях и начинаниях, поделиться идеей, даже дать некоторым надежду! Так, как это происходит с проектом MEHAND. Краудфандинг даёт людям шанс сделать этот мир немного лучше. Как тем, кто исследует и создаёт, так и тем, кто делится своими деньгами и ресурсами. Я очень рад, что у нас в России существуют такие платформы, как Planeta.ru, которые не просто помогают реализовывать идеи, но и создают благоприятные условия для разработчиков, создавая такие интересные шоу, как «Битва технологий».

Хочу немного затронуть тему, которая не столь популярна в наше время — идейную тему краудфандинга. Знаю по себе, понимание того, что ты творишь не в одиночку, что твоей идеей проникаются всё больше людей, очень укрепляет веру в себя и в свои силы. С этой точки зрения и краудфандинг, и спецпроект «Битва технологий» — отличная возможность увидеть воочию, что представленные проекты нужны этому миру, нужны людям. Каждый взнос, каждый голос людей очень важны не только для победы в рамках проекта, но и для самих разработчиков — они показывают, что люди хотят помочь им и верят в успех заявленного проекта.

На мой взгляд, из представленных в голосовании, MEHAND — самый востребованный и интересный проект. Как я уже говорил, это не просто надежда для людей с ограниченными возможностями. Это Надежда, именно так, с большой буквы. Это перспектива вновь ощутить всю полноту жизни, «вернуться в строй». Я рад тому, что эта разработка ведётся в России, что наши соотечественники стараются сделать мир лучше, стремятся помочь тем, кто оказался в беде. И буду ещё более рад, если благодаря «Битве технологий» команда MaxBionic сможет довести исследования до конца и подарить тысячам инвалидов возвращение к привычной жизни», — поделился программист.

В «Битве технологи» представлены и другие проекты, претендующие на то, чтобы изменить мир к лучшему. Например, это приставка для инвалидных кресел UNA. Благодаря этой разработке можно будет превратить любое инвалидное кресло в электрическое. В подставку также встроено навигационное устройство, призванное максимально облегчить передвижение по городу человека с ограниченными возможностями.

Модуль управления запирающими устройствами Lock4Gate. Эта разработка позволяет управлять шлагбаумами, воротами, турникетами и другими запирающими устройствами с любого расстояния: доступ к нему осуществляется при помощи телефона. Еще один участник «Битвы технологи» — «Power Drive: зарядное устройство + флэшка». Это устройство включает в себя сразу несколько важных функций: зарядка для мобильного телефона и устройства для хранения информации. Управлять таким устройством очень просто. Достаточно нажать одну кнопку.

Автоматическая кормушка Animo. Пригодится каждому, у кого есть домашние питомцы. Устройство отмеряет точную порцию корма по заданному алгоритму. Кроме того, управлять такой кормушкой можно дистанционно. Для владельцев аквариумов с рыбками то есть своя «фишка» — Умная кормушка для аквариума fishball. io. Она поддерживает освещенность и отслеживает температуру воды в аквариуме, насыпает корм и даже может заказать его в зоомагазине, когда это будет необходимо.

В воспитании ребенка поможет интерактивная игрушка MISHKA. Она расскажет сказку на ночь или сможет прочитать произведение по ролям с родителями, споет песню, обучит ребенка алфавиту и счету. Контент, который систематически обновляется в устройстве, подбирается, что немаловажно, при участии детских психологов.

Тем, кто много работает, а времени в круговороте дел постоянно не хватает, по душе придется Тайм-трекер Timeflip. Устройство отслеживает и фиксирует время, затраченное на выполнение различных задач. Оно интегрируется в систему и может вносить информацию о завершении работы. Кроме того, такой помощник может дать совет о том, как повысить эффективность труда.

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