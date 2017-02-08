Tesla может выйти на авторынок Индии в 2017 году

Генеральный директор компании надеется, что Tesla выйдет на индийский авторынок этим летом

Вашингтон, , 16:20 — REGNUM Американский автопроизводитель Tesla может выйти на индийский авторынок в текущем году, сообщает 8 февраля Reuters.

Генеральный директор Tesla Элон Маск написал в своей Twitter, что компания надеется выйти на авторынок Индии этим летом. Маск не предоставил никаких подробностей.

Напомним, ранее представители компании Tesla заявили, что в конце 2017 — начале 2018 года ожидается открытие в Москве первого официального шоу-рума с электрокарами Tesla. Вдоль ряда российских магистралей появятся станций скоростной зарядки Supercharger. В настоящее время на российских дорогах можно увидеть седан Tesla Model S.

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