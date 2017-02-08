Расчеты С-300 и С-400 начали боевое дежурство в рамках проверки ВКС РФ

Если боевые расчеты обнаружат неопознанные цели, в воздух будут подняты дежурные истребители

Москва, , 13:18 — REGNUM В рамках внезапной проверки боеготовности Воздушно-космических сил России на новые позиции прибыли ракетные комплексы С-300 и С-400. Расчеты выполнили обслуживание техники и заступили на боевое дежурство, сообщают в пресс-службе Минобороны РФ.

Отмечено также, что командный пункт соединения ПВО начал получать радиолокационные данные от подразделения радиотехнических войск. Задача командного пункта — выдавать огневым средствам поражения информацию о целях. Мобильные радиолокационные станции (РЛС) боевого режима после выполнения маневра наращивают радиолокационное поле на неподготовленных позициях.

В случае, если боевые расчеты РЛС или ЗРК обнаружат неопознанные цели, в воздух будут подняты дежурные истребители. Их задача — классифицировать воздушную цель и произвести условное поражение.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 7 февраля по решению Верховного главнокомандующего Вооруженными силами РФ началась внезапная проверка Воздушно-космических сил. В ней участвуют около 45 тыс. человек, 1700 единиц вооружения и военной техники, включая 150 летательных аппаратов и 200 зенитных ракетных комплексов.

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