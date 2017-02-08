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Huawei, OPPO и Vivo вошли в топ-5 крупнейших производителей смартфонов

Техника
Мировое первенство принадлежит корейскому производителю Samsung, корпорация Apple на втором месте
Сотовый телефон
hurk
Сотовый телефон

Пекин, 8 февраля 2017, 10:56 — REGNUM  Согласно данным, опубликованным исследовательской компанией IDC, по итогам 2016 г. сразу три китайские компании вошли в пятерку крупнейших производителей смартфонов и планшетов. Huawei, OPPO и Vivo заняли третье, четвертое и пятое места в обновленном рейтинге, уступив лишь таким гигантам как Samsung и Apple.

Суммарные продажи смартфонов в 2016 г. превысили отметку в 1,47 млрд единиц, что на 2,3% больше по сравнению с предыдущим годом. Несмотря на снижение объемов продаж у Apple (7%) и Samsung (3%) американская и корейская корпорации оставили за собой лидирующие позиции на рынке, пишет «Сина синьвэнь».

Продажи смартфонов Huawei в 2016 г. выросли на 30,2% до 139,3 млн единиц. Объемы продаж OPPO и Vivo выросли более чем на 100% и составили 9,4 млн и 77,3 млн единиц, соответственно.

Статистические данные другой исследовательской компании Counterpoint свидетельствуют о том, что китайские компании произвели более 465 млн смартфонов за последний год, что составляет почти одну треть от мирового объема произведенных устройств.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, за последние 12 месяцев китайские производители смартфонов значительно укрепили свои позиции на рынке Индии. По данным опросов, почти каждый второй житель Индии владеет как минимум одним смартфоном из КНР.

Читайте ранее в этом сюжете: Мобильная экспансия КНР: Каждый второй индус пользуется смартфоном из Китая

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