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ВМС США получили 65-й по счету ракетный эсминец типа «Арли Берк»

Техника
DDG-115 «Рафаэль Перальта» стал первым за четыре последних года кораблем этого типа, построенным для ВМС США
Эсминцы УРО типа «Арли Берк» Эсминцы УРО типа «Арли Берк»

Вашингтон, 7 февраля 2017, 23:26 — REGNUM  В состав ВМС США принят 65-й по счету ракетный эсминец проекта «Арли Берк», сообщает ЦАМТО.

Эсминец DDG-115 «Рафаэль Перальта» стал первым кораблем класса «Арли Берк», построенным с 2012 года компанией «Дженерал Дайнемикс Бат Айрон Уоркс».

Военно-морской флот США должен был к 2012 году получить 62 эсминца типа «Арли Берк», а затем флот США должен был получать эсминцы нового поколения типа «Зумвальт». Однако из-за сильно возросшей их стоимости ВМС США вернулись к заказу кораблей класса «Арли Берк». Теперь их общее число в составе американского флота доведут до 75 единиц.

На стапелях «Дженерал Дайнемикс» строятся еще три эсминца проекта «Арли Берк»: «Томас Хаднер», «Дэниел Инуе» и «Карл Левин».

Эсминцы с управляемым ракетным оружием проекта «Арли Берк» несут мощное и сбалансированное вооружение, управляемое единой системой «Иджис». Они развивают скорость до 32 узлов при длине 154 метра и водоизмещении 8755 тонн. Дальность автономного плавания — 4400 морских миль. Экипаж — 334 человека.

Эсминцы проекта «Арли Берк» вооружены артиллерийской установкой, двумя пусковыми установками крылатых ракет «Томагавк», двумя установками пуска противокорабельных ракет «Гарпун», двумя зенитными артустановками, двумя торпедными аппаратами и несут на борту один вертолет «СиХоук-60».

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Военно-морской флот
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