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Российская армия получит лазерные боевые комплексы

Техника
Комплекс «Сжатие» способен обезвреживать лазерные блоки наведения, и ослеплять оптико-электронные системы летательных аппаратов и бронетехники
1К17 «Сжатие» 1К17 «Сжатие»

Москва, 7 февраля 2017, 19:36 — REGNUM  Объединение «Астрофизика», организационно входящее в российский холдинг «Швабе» завершает разработку малогабаритного мобильного лазерного комплекса «МЛК», за десятки километров ослепляющего головки самонаведения и оптико-электронные системы бронетехники и противотанковых ракетных комплексов, сообщают «Известия».

МЛК создан на основе разработанных в СССР лазерных систем 1К11 «Стилет» и 1К17 «Сжатие», созданных к 1991 году. В 90-е годы эти системы были признаны слишком дорогими и ненужными, поэтому не пошли в массовое производство, хотя один комплекс 1К17 «Сжатие» мог надежно защитить несколько танковых или мотострелковых рот от высокоточного оружия и авиации противника.

«МЛК» отличается от своих советских прародителей большей компактностью, поэтому может быть установлен на танк, БМП или БТР, не ограничивая их подвижность.

Изделие состоит из нескольких объединенных в один блок лазерных излучателей и может либо нейтрализовать большое количество объектов, либо сконцентрировать все лучи лазера на одном из них. Комплекс ничего не разрушает, но полностью нейтрализует оптико-электронные станции наблюдения, прицелы и головки самонаведения крылатых ракет и высокоточных боеприпасов.

Более подробные характеристики лазерного комплекса засекречены, но разработчики заявляют, что «МЛК» уже находится в высокой степени готовности к принятию на вооружение Российской армии.

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