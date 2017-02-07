BMW выплатит более $470 млн компенсации автовладельцам из США

Вашингтон, , 19:18 — REGNUM Компания BMW выплатит около $477 млн 700 тыс. компенсации автовладельцам из США, которые подали коллективный иск по причине повреждения электрооборудования автомобилей из-за возможных проблем с дренажной системой, сообщает 7 февраля Reuters.

Коллективный иск подали 318 тыс. автовладельцев BMW 5-й серии, произведенных в период с 2004 по 2010 год. Вода скапливалась в багажнике автомобиля, что приводило к повреждению электрооборудования. Размер компенсации за ремонт составит $1 тыс. 500.

Компания BMW также согласилась выплатить почти $1 млн 800 тыс., чтобы компенсировать судебные издержки автовладельцев.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 февраля стало известно, что BMW отзовет 230 тыс. 117 автомобилей в США из-за возможных проблем с подушками безопасности Takata. Нагнетательные устройства подушек Takata содержат химические соединения, которые могут взорваться при высоких температурах.

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