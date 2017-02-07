Honda и Hitachi подписали соглашение о партнерстве и сотрудничестве

Совместное предприятие будет расположено в городе Хитатинака

Токио, , 18:16 — REGNUM Японские компании Honda Motor и Hitachi Automotive Systems подписали соглашение о совместной разработке и производстве двигателей для электрических транспортных средств, сообщает 7 февраля Associated Press.

Совместное предприятие, рыночная капитализация которого составит $45 млн, будет расположено в городе Хитатинака, к северу от Токио. 51% акций нового предприятия, которое еще не получило собственного названия, будет принадлежать компании Hitachi.

Напомним, Hitachi Automotive Systems, дочерняя компания Hitachi, раньше поставляла электродвигатели для американской автомобильной компании General Motors и японской компании Nissan Motor, которая выпустила электрокар Leaf.

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