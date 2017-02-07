Бойцы Западного военного округа будут наблюдать за противником с «Иронией»

Тамбов, , 17:02 — REGNUM В воинские части Западного военного округа, размещенные в Тамбовской области, поступили на вооружение новейшие оптико-электронные комплексы наблюдения «Ирония», сообщает пресс-служба округа.

Оптико-электронные комплексы наблюдения «Ирония» функционируют в тепловизионном режиме и на расстоянии до семи километров способны распознавать разнообразную технику и живую силу противника и передавать информацию о них по закрытым каналам на пункты управления. Датчики движения ОЭКН «Ирония» способны обнаружить противника на удалении до трех км.

Комплексы «Ирония» являются полностью отечественной разработкой и выпускаются в переносном варианте весом 3,2 кг и в варианте установки на авто‑ и бронетехнику.

Комплекс может быть использован для разведки и для организации системы охраны мест расположения своих войск.

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