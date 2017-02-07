Внезапная проверка ВКС РФ — видео

На кадрах видно, как командный пункт ПВО занимают солдаты и офицеры и разворачиваются радары систем противовоздушной обороны

Москва, , 15:08 — REGNUM Видео внезапной проверки боевой готовности Воздушно-космических сил России опубликовал телеканал «Звезда».

На кадрах видно, как командный пункт ПВО занимают солдаты и офицеры и разворачиваются радары систем противовоздушной обороны. Также в состояние повышенной боевой готовности приведены ракетные комплексы ПВО.

Как сообщало ИА REGNUM, в 09:00 мск 7 февраля в соединениях и частях ВКС РФ началась проверка. Воинские части приступили к выполнению мероприятий по приведению в высшую степень боевой готовности.

В рамках внезапной проверки также запланированы тактические учения и контрольные занятия. Начать проверку поручил Верховный главнокомандующий, президент РФ Владимир Путин.

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