В КНР построят новые заводы по производству экологически чистых автомобилей

Пекин, , 14:25 — REGNUM Согласно заявлению, размещенному на официальном сайте Национальной комиссии по развитию и реформам КНР, китайские власти одобрили строительство двух новых центров по производству экологически чистых легковых автомобилей. По данным комиссии, суммарный объем инвестиций составит не менее 6,14 млрд юаней ($895,3 млн).

Новые предприятия заработают в провинции Фуцзянь и Тяньцзине. Суммарная производственная мощность новых заводов составит 115 тыс. автомобилей в год. Руководство страны ранее неоднократно заявляло, что в ближайшем будущем Китай станет мировым центром по разработке и производству подобных автомобилей. Согласно планам властей, к 2025 г. около 20% от общего числа проданных легковых автомобилей будут электромобилями, пишет «Наньцзао жибао».

Параллельно с введением налоговых льгот для владельцев экологических авто со стороны государства, в Китае планомерно расширяется сеть электрозаправочных станций.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, по планам властей КНР, к 2025 г. каждый пятый автомобиль в КНР будет экологически чистым.

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