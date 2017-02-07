Apple отзывает почти 90 тыс. смартфонов из-за дефекта батареи

Абу-Даби, , 12:30 — REGNUM Смартфоны iPhone 6s от Apple, выпущенные в КНР в период с сентября по октябрь 2015 года, подлежат отзыву. У 88,7 тыс. устройств будут заменены аккумуляторы, передает телеканал «Мир 24».

О процедуре отзыва смартфонов сообщило Министерство экономики Объединенных Арабских Эмиратов, в адрес которого было направлено письмо от Apple. Как пояснил представитель министерства Хашим аль-Нуайми, аппараты отзываются с целью защиты прав потребителей, а не из-за угрозы безопасности.

Ранее обладатели iPhone 6s сообщали о том, что смартфон может выключиться, имею около 40% заряда батареи. Компания Apple признала проблему и запустила программу бесплатной замены аккумулятора. Однако о количестве устройств, имеющих бракованные батареи, не сообщалось.