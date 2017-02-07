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КНР начнет «шпионить» из космоса с помощью беспилотников

Техника
Беспилотный летательный аппарат будет испытан уже в этом году

Пекин, 7 февраля 2017, 11:33 — REGNUM  Согласно заявлению Китайской академии аэрокосмической аэродинамики (СААА), до конца 2017 г. Китай проведет испытания первого беспилотного летательного аппарата, работающего от солнечной энергии. По словам разработчиков, главной миссией беспилотника станет наблюдение за Землей с околоземного космического пространства.

Подробные технические характеристики аппарата до сих пор неизвестны. Согласно заявлению СААА, размах крыльев, на которых будут установлены солнечные батареи, достигает 40 метров. Самолет будет совершать перелеты на высоте до 30 км со скоростью около 200 км/ч, пишет «Сина синьвэнь».

Точная дата испытания и подробности предстоящего тестового полета не сообщаются. По словам создателей беспилотника, аппарат может быть применим для метеорологических наблюдений и мониторинга стихийных бедствий, однако ряд экспертов полагает, что с помощью данного аппарата Китай будет шпионить за своими потенциальными противниками.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, Китай получил лицензию на экспорт беспилотных летательных аппаратов. Беспилотник CH-5, выполняющий задачи по обнаружению и уничтожению противника на Земле, был представлен публике на международном авиасалоне Airshow China — 2016, открывшемся 1 ноября в Чжухае.

Читайте ранее в этом сюжете: Впереди планеты всей: КНР разработала самые современные боевые беспилотники

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