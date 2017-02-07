Porsche отзывает из России спорткар за 80 млн рублей

Узлы, не соответствующие стандартам производителя, будут заменены на другие

Москва, , 09:55 — REGNUM Автомобиль Porsche 918 Spyder, проданный в России в апреле 2015 года, подлежит отзыву. Проблема заключается в заводских нижних рычагах передней подвески, сообщает пресс-служба Росстандарта.

«Существует потенциальная вероятность того, что на рычагах образуются трещины, что впоследствии может привести к их поломке», — говорится в сообщении.

Решение об отзыве суперкара было принято импортером добровольно. Узлы, не соответствующие стандартам производителя, будут заменены на другие, изготовленные из модифицированного материала. Для владельца спортивного автомобиля ремонт будет бесплатным.

Как отмечает портал Motor.ru, в августе 2016 года Porsche уже отзывал из России эту же модель 918 Spyder. VIN-коды автомобиля и дата реализации совпадают в обеих публикациях Росстандарта. Тогда в каталоге запчастей был неверно указан артикул винтов для крепления ремней безопасности.

Согласно данным на портале drive.ru, жителям России Porsche 918 Spyder обойдется сейчас более чем в 80 млн рублей. Для реализации в РФ предназначались лишь 7 таких суперкаров, выпущенных с 2013 года в количестве 918 экземпляров.