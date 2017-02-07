НАСА снабдит МКС переходным шлюзом для коммерческих грузов

Вашингтон, , 08:52 — REGNUM В 2019 году на Международной космической станции планируется установить переходный шлюз для коммерческих грузов. Об этом говорится в пресс-релизе американского аэрокосмического агентства (NASA).

По словам одного из руководителей НАСА Сэма Саймеми, сооружение дополнительной шлюзовой камеры предоставит коммерческому сектору новые подходы к использованию околоземного пространства. Отмечается, что над созданием камеры будет работать, в частности, исследовательская компания NanoRacks.

Ожидается, что новый шлюз будет отправлен на орбиту в 2019 году. Его установят на жилом модуле «Транквилити» («Спокойствие»), входящем в американский сегмент станции. 15-тонный модуль был запущен на орбиту в 2010 году. «Транквилити» обладает наиболее совершенной на сегодняшний день системой жизнеобеспечения.