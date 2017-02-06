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В России может исчезнуть безлимитный мобильный интернет

Техника
Российские операторы сотовой связи фиксируют низкий спрос на тарифы с подобным содержанием

Москва, 6 февраля 2017, 19:32 — REGNUM  Российские компании-операторы сотовой связи начали исключать безлимитный мобильный интернет из своих тарифных планов, сообщают «Ведомости».

Официальные представители «Мегафона» заявили в официальном аккаунте в Twitter, что отмечают низкий уровень спроса на безлимитный интернет-доступ и закрывают данную опцию для новых подключений. В компании подчеркнули, что эти изменения касаются только новых подключений. Абоненты, подключившиеся ранее, не почувствуют никакой разницы.

Ранее, в декабре 2016 года, генеральный директор «Вымпелкома» Шелль Мортен Йонсен заявил журналистам, что российские операторы сотовой связи намерены отказываться от безлимитных тарифов.

Еще в середине января 2017 года компания «Скартел», работающая под брендом Yota, не включил в линейку тарифных планов возможность неограниченного трафика за фиксированную плату. Наиболее бюджетный тариф предусматривает предоставление пяти гигабайт мобильного трафика в месяц за 400 рублей.

С другой стороны, компании МТС и Tele2 продолжают предлагать тарифы с безлимитным интернет-доступом «Беспредельно черный» и «Smart Безлимитище».

Представители МТС и Tele2 пока не делали официальных заявлений об отказе от предложений такого типа.

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