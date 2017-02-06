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В Москве представлен новый Hyundai Solaris

Техника
Моторная гамма включает новый бензиновый агрегат объемом 1,4 и мощностью 100 л.с

Москва, 6 февраля 2017, 14:51 — REGNUM  

Российское представительство компании Hyundai официально представило модель Solaris второй генерации. Субкомпактный автомобиль, пользующийся успехом на отечественном рынке, получил ряд новых опций и «свежий» дизайн, сообщает портал Рokatim.ru.

Как отметили разработчики, обновленный «Солярис» стал выгодным с точки зрения стоимости, а также технически более современным. В частности, салон стал более просторным для пассажиров заднего ряда, автомобиль увеличился на 30 мм в ширину и длину, на столько же увеличился размер колесной базы. «Солярис» получил жесткий кузов, в конструкции которого использована высокопрочная сталь, модифицированную заднюю подвеску и электроусилитель руля.

Моторная гамма включает новый бензиновый агрегат объемом 1,4 и мощностью 100 л.с. при крутящем моменте в 132,4 Нм. По-прежнему будет доступен вариант с 1,6-литровым мотором мощностью 123 л.с. В дальнейшем Solaris получит и 2,0-литровый мотор.

Базовая комплектация модели включает оборудование системы «ЭРА-ГЛОНАСС» и систему контроля давления в шинах. Более дорогие модификации Hyundai Solaris включают современную мультимедийно-навигационную систему, камеру заднего вида, подогрев передних сидений и самую совершенную на сегодняшний день акустическую систему.

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