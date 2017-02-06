Китайские автомобильные бренды укрепляют свои позиции в Латинской Америке

В 2016 г. на территории Эквадора было продано более 1,5 тыс. автомобилей Great Wall M4

Кито, , 12:47 — REGNUM Согласно последним данным, китайский производитель легковых автомобилей Great Wall занял пятое место в рейтинге 10 самых популярных автомобильных брендов в Эквадоре. Всего за год китайский автопроизводитель поднялся с восьмой на пятую строчку, увеличив продажи автомобилей почти в три раза.

«2016 г. стал годом сюрпризов на автомобильном рынке Эквадора, главным из которых стал китайский концерн Great Wall. Модель M4 стала одной из самых популярных среди жителей Эквадора, не оставив шансов другим более «именитым» автомобильным брендам», — приводит цитату ежедневника El Comercio китайское ИА «Синьхуа».

В 2016 г. на территории Эквадора было продано более 1,5 тыс. автомобилей Great Wall M4, что на 33% больше, чем в 2015 г. Главной причиной успеха китайского бренда стала относительная доступность, простота в обслуживании и ремонте.

«Китайский бренд укрепил свои позиции, продемонстрировав рекордный годовой прирост. Мы уверены, что в 2017 г. продажи Great Wall продолжат увеличиваться», — сообщил журналистам генеральный директор одного из местных дистрибьюторов Эрнан Васконез.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, власти Мексики и руководство китайского автоконцерна JAC подписали соглашение о начале сборки китайских автомобилей в мексиканском штате Идальго. Совместное предприятие заработает уже в марте 2017 г.

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