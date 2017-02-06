Новый пассажирский самолет Китая совершит первый полет уже в 2017 году

Пекин, , 12:41 — REGNUM Китайский пассажирский самолет С919 совершит свой дебютный полет уже в первой половине 2017 года, после того как будут завершены все основные испытания, сообщает Reuters.

Самолет уже начали готовить к его первому полету, который и без того долго откладывали. В настоящий момент заканчивается установка бортовых систем.

На борту узкофюзеляжного лайнера может находиться от 156 до 168 пассажиров, и со временем этот лайнер, впервые представленный широкой публике в ноябре 2015 года в Шанхае, сможет составить конкуренцию таким самолетам как Boeing 737 и Airbus A320.

Напомним, самолет С919, разработанный в Commercial Aircraft Corporation of China (Comac), является крупнейшим авиалайнером, спроектированным и построенным в КНР, после экспериментального Shanghai Y-10.

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