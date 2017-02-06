Самолет Qatar Airways успешно завершил самый длительный в истории перелет

Доха, , 04:55 — REGNUM Самолет авиакомпании Qatar Airways успешно завершил самый длительный полет в истории. Воздушное судно находилось в воздухе более 16 часов. В Twitter авиаперевозчика сообщилось о том, что самолет официально приземлился в Окленде в Новой Зеландии.

Самолет Qatar Airways вылетел из аэропорта в Дохе в 5:10 в воскресенье, 5 февраля. Планировалось, что время полета без остановок до Окленда составит 16 часов и 20 минут, и что воздушное судно приземлится в пункте назначения в 7:30 утра понедельника, 6 февраля. При этом стоит учитывать разницу часовых поясов.

Издание Guardian отмечает, самолет сел на несколько минут раньше, чем было изначально запланировано.

Время в пути обратного рейса составит 17 часов 30 минут. Общая протяжённость маршрута туда и обратно — 29 066 километров.

До этого полета самым длительным считался перелет из Дубаи в Окленд. Теперь этот рекорд побит. Однако его планирует превзойти сингапурская авиалиния, которая намерена начать полеты по маршруту Сингапур — Нью-Йорк без остановок.

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