Кандидат в президенты Франции показал избирателям свою голограмму

Но за счет «спецэффектов» выборы не выигрываются

Париж, , 04:11 — REGNUM Кандидат в президенты Франции Жан-Люк Меланшон нашел оригинальный способ оказаться в двух местах одновременно — левый политик использовал для выступления перед сторонниками свою голограмму, передает Associated Press 6 февраля.

В то время как сам Меланшон находился на митинге в Лионе, с которого начался официальный старт президентской кампании, голографическое изображение его выступления было показано на митинге сторонников в Обервилье, пригороде Парижа.

Сообщается, что противники кандидата «оценили» техническое нововведение, однако напомнили, что за счет «спецэффектов» выиграть выборы нельзя, и пока избиратели не симпатизируют коммунистическому кандидату.

По опросам, лидерами предвыборной борьбы за пост президента Франции на данный момент являются глава Национального фронта» Марин Ле Пен и бывший министр экономики Эммануэль Макрон. Третьим по популярности является кандидат от консерваторов Франсуа Фийон, утративший симпатии избирателей из-за скандала с «фиктивным трудоустройством» жены. Социалист Бенуа Амон, «зеленый» Яник Жадо и коммунист Жан-Люк Меланшон являются пока являются аутсайдерами.

Читайте ранее в этом сюжете: Марин Ле Пен пообещала «привести Францию в порядок»