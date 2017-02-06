Китай испытал новую ракету среднего радиуса поражения

Китайские эксперты уверены, что ракета потенциально может достать до военных объектов Филиппин и Японии

Пекин, , 04:08 — REGNUM Народно-освободительная армия Китая (НОАК) опубликовала видео недавних испытаний современной баллистической ракеты среднего радиуса поражения, призванной заделать брешь в национальном арсенале военных вооружений, сообщает 6 февраля China Daily.

Несколько пусков ракет DF-16 были запечатлены на видео учений бригады ракетных войск НОАК во время празднования Китайского Нового года. Учения происходили по ряду сценариев, включая сценарии биологического или химического поражения, противодействия спутниковой разведке и электронного подавления.

Два типа DF-16, появившихся на учениях, представляют собой пулеобразные ракеты, в обычном и новом варианте, имеющем более маневренную боеголовку и несколько дополнительных элементов конструкции.

Впервые ракета была представлена на военном параде в Пекине в сентябре 2015 года. Хотя, НОАК никогда не раскрывает спецификаций баллистических ракет, китайские эксперты утверждают, что DF-16 бросает вызов военным объектам стран «первой островной дуги». Так китайские военные называют группы островов, тянущиеся от Японии на Севере до Тайваня и Филиппин на юге, сообщает издание.

Напомним, что ранее в СМИ сообщалось об испытании Китаем новой ракеты DF-5C с 10 боеголовками на борту.

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