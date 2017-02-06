Понедельник, 06 Февраля 2017 года
04:56:06 МСК

Китай испытал новую ракету среднего радиуса поражения

Техника
Китайские эксперты уверены, что ракета потенциально может достать до военных объектов Филиппин и Японии

Пекин, 6 февраля 2017, 04:08 — REGNUM  Народно-освободительная армия Китая (НОАК) опубликовала видео недавних испытаний современной баллистической ракеты среднего радиуса поражения, призванной заделать брешь в национальном арсенале военных вооружений, сообщает 6 февраля China Daily.

Несколько пусков ракет DF-16 были запечатлены на видео учений бригады ракетных войск НОАК во время празднования Китайского Нового года. Учения происходили по ряду сценариев, включая сценарии биологического или химического поражения, противодействия спутниковой разведке и электронного подавления.

Два типа DF-16, появившихся на учениях, представляют собой пулеобразные ракеты, в обычном и новом варианте, имеющем более маневренную боеголовку и несколько дополнительных элементов конструкции.

Впервые ракета была представлена на военном параде в Пекине в сентябре 2015 года. Хотя, НОАК никогда не раскрывает спецификаций баллистических ракет, китайские эксперты утверждают, что DF-16 бросает вызов военным объектам стран «первой островной дуги». Так китайские военные называют группы островов, тянущиеся от Японии на Севере до Тайваня и Филиппин на юге, сообщает издание.

Напомним, что ранее в СМИ сообщалось об испытании Китаем новой ракеты DF-5C с 10 боеголовками на борту.

Читайте ранее в этом сюжете: В Пентагоне заявили об испытании Китаем ракеты с 10 боеголовками

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Политика Китая
Главное сегодня
NB!
06.02.17
Трамп: Иран не уважает США, это террористическое государство №1
ВашингтонСША Противостояние Ирана и США Политика
NB!
06.02.17
Марин Ле Пен пообещала «привести Францию в порядок»
ЛионФранция Выборы президента Франции Политика
NB!
06.02.17
Советник МВД Украины назвал число граждан Украины, погибших в Донбассе
КиевУкраина Гражданская война на Украине Политика
NB!
06.02.17
Саркис Цатурян, Анатолий КошкинНовый мировой порядок в 2017 году
МоскваРоссия Видео ИА REGNUM Политика
NB!
06.02.17
В Румынии полмиллиона граждан вышли на протесты за отставку правительства
БухарестРумыния Кризис в Румынии Общество
NB!
05.02.17
Поветкин исключен из рейтингов WBC
МоскваРоссия Допинговые скандалы Спорт
NB!
05.02.17
Власти Румынии сдались перед ЕС и США: указ о легализации коррупции отменен
БухарестРумыния Кризис в Румынии Политика
NB!
05.02.17
Экс-глава Еврокомиссии: Россия должна вернуться в состав G8
РимИталия Внешняя политика России Политика
NB!
05.02.17
Трамп ответил ведущему Fox News на обвинение в адрес Путина
ВашингтонСША Российско-американские отношения Политика
NB!
05.02.17
Станислав СтремидловскийМогут ли украинские униаты в общении с Ватиканом обойтись без Москвы?
КиевУкраина Гражданская война на Украине Политика
NB!
05.02.17
Владимир Станулевич«Гринпис» против освоения Русского Севера
АрхангельскРоссия Борьба за Арктику Политика
NB!
05.02.17
Станислав ТарасовНагорный Карабах: Алиев переходит от угроз к позиционной борьбе
МоскваРоссия Поиски энергетической независимости от России Политика
NB!
05.02.17
Лавров: высказывания Трампа о России внушают надежду
МоскваРоссия Российско-американские отношения Политика
NB!
05.02.17
Лавров пояснил, почему Россия ввела продэмбарго против Евросоюза
МоскваРоссия Санкции ЕС и США против России и контрсанкции Экономика
NB!
05.02.17
The Guardian: «Трамп решил развалить Евросоюз»
ЛондонВеликобритания Деятельность президента США Дональда Трампа Политика
NB!
05.02.17
Айтен ЮранГималаи... куда Вы обязательно поедете, если посмотрите ФОТО
БадринатхИндия Фотовыставки на сайте ИА REGNUM Культура
NB!
05.02.17
Трамп поговорил с Порошенко по телефону о Донбассе
КиевУкраина Гражданская война на Украине Политика
NB!
05.02.17
Большинство британцев считает Трампа «мировой угрозой»
ЛондонВеликобритания Деятельность президента США Дональда Трампа Общество
NB!
05.02.17
В Косово построят стену «для защиты сербов»
БелградСербия Косово Политика
NB!
05.02.17
Михаил Саакашвили готовит смену власти на Украине
ЛьвовУкраина Политическая карьера Саакашвили на Украине Политика
NB!
05.02.17
Леонид НерсисянКитайская ядерная угроза: чего надо бояться России и США?
ПекинКитай Ядерное оружие Политика
NB!
05.02.17
Саакашвили: Украина спасла Европу и вправе диктовать ей условия
КиевУкраина Политическая карьера Саакашвили на Украине Политика
ещё главное