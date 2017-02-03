Для строительства космических кораблей Starliner задействуют 3D – печать

Первый пилотируемый полет Starliner запланирован на середину текущего года

Вашингтон, , 18:11 — REGNUM Около 600 деталей пилотируемого транспортного космического корабля Starliner будут изготовлены с использованием технологии 3D — печати, заявили представители компании Boeing, сообщает 3 февраля Reuters.

Использование технологий 3D — печати позволит снизить затраты и уменьшить вес космического аппарата, заявил вице-президент компании Oxford Performance Materials Ларри Вархолак.

«Почему эта технология представляет ценность для NASA и Boeing? Материал получается таким же прочным, как алюминий, однако весит гораздо меньше», — заявил Вархолак.

Напомним, агентство NASA заключило с компанией Boeing контракт на строительство трех пилотируемых транспортных кораблей Starliner. Сумма контракта составила около $4 млрд 200 млн. Первый пилотируемый полет Starliner запланирован на середину текущего года. На борту корабля будут находится два астронавта.

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