В двигателях Falcon 9 обнаружены опасные дефекты — WSJ

Вашингтон, , 13:49 — REGNUM В конструкции ракеты-носителя Falcon 9 имеется серьезный дефект, который делает слишком рискованными планируемые в будущем пилотируемые запуски. Об этом говорится в докладе Счетной палаты США, сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с деталями доклада.

Речь идет о том, что лопасти турбины — одного из элементов системы подачи топлива в двигатели — подвержены образованию трещин. В связи с этим могут потребоваться не просто изменения, но полная замена конструкции агрегата.

В компании SpaceX, производящей ракету, с наличием такой проблемы частично согласились. Представители SpaceX пояснили, что в окончательный проект носителя, предназначенного для пилотируемых запусков, будут внесены изменения.

В Счетной палате США отметили, что в течение ближайших недель будет представлен итоговый отчет о причинах аварии ракеты Falcon 9 в начале сентября 2016 года. Тогда носитель взорвался во время пуска с мыса Канаверал в штате Флорида.