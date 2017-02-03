Составлен рейтинг самых надежных авто 2016 года

Вашингтон, , 11:17 — REGNUM Премиальные автомобили Lexus признаны самыми надежными в 2016 году. Рейтинг автомобилей, завоевавших доверие владельцев с точки зрения надежности, составили эксперты американского маркетингового агентства J.D. Power Associated.

Специалисты изучили отзывы 33,5 тыс. жителей США о своих автомобилях. Владельцы машин, эксплуатируемых не менее трех лет, отмечали число поломок по завершению гарантийного срока использования транспортных средств, в итоге каждая марка получила некоторое число баллов.

Японский бренд Lexus возглавил ежегодный рейтинг J.D. Power в четвертый раз, на втором месте оказались автомобили Porsche, занявшие годом ранее 6-ю строчку. В лидерах оказались марка Toyota и производитель легковых грузовиков RAM. А вот машины Land Rover, Jeep, Dodge, Smart и Ford попали в число аутсайдеров.

Самым надежным среди кроссоверов был признан Mercedes-Benz GLK-Class, доверие покупателей завоевали также субкомпактный хетчбэк Fiat 500 и хот-хетч Mini Cooper. В число лидеров также попали компактвэны Kia Soul и Ford C-Max, кроссоверы Volkswagen Tiguan, Honda CR-V и Mini Countryman.

Примечательно, что 55% респондентов готовы в следующий раз приобрести автомобиль той же марки, если не столкнулись в его использовании с заметными проблемами. При этом больше 50% автолюбителей отметили, что надежность для них является главным критерием выбора.