Apple и правительство Индии договорились о выпуске Iphone в Бангалоре

Нью-Дели, , 10:09 — REGNUM Корпорация Apple договорилась с правительством Индии о начале сборки смартфонов компании в Бангалоре, сообщает Times of India со ссылкой на пресс-релиз Министерства электроники и информационных технологий.

По данным издания, сборка может начаться в 2017 году — в июне. Производство смартфонов Apple в Индии будет «способствовать развитию передовых технологий», которые помогут стране в глобальной конкуренции.

Компания Apple готовится к запуску производства. Выпуская свою продукцию в Индии, корпорация сможет минимизировать расходы за счет налоговых льгот и субсидия. Индия же получит тысячи новых рабочих мест.