Huawei и Orange начнут совместную разработку и внедрение сетей 5G

Пекин, , 09:04 — REGNUM Китайская телекоммуникационная корпорация Huawei и французский оператор сотовой связи Orange подписали соглашение о партнерстве в рамках совместного проекта по внедрению и расширению сетей 5G и «облачных» технологий. Главной целью совместного проекта станет полное покрытие территории Африки сетью 5G в ближайшие 7−10 лет.

«Мы рады объявить о новом этапе долгосрочного сотрудничества с группой компаний Orange. Благодаря сотрудничество с нашими французскими партнерами мы сможем расширить горизонты и обеспечить устойчивой связью отдаленные уголки нашей планеты», — сообщил журналистам президент Huawei Carrier Business Group Цзоу Чжилэй.

Детали подписанного соглашения не раскрываются, однако как отмечают эксперты, речь может идти о десятках миллионов долларов США. Вероятнее всего, китайский телекоммуникационный гигант предоставит французской стороне оборудование и технологии, необходимые для обеспечения связи пятого поколения, пишет «Чжунго жибао».

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