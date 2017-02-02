Четверг, 02 Февраля 2017 года
11:16:46 МСК

Китай получит от РФ десять истребителей Су-35 в 2017 году

Техника
Еще 10 самолетов будут отправлены в КНР в 2018 году

Москва, 2 февраля 2017, 11:14 — REGNUM  В текущем году российская сторона поставит в Китай десять многофункциональных истребителей Су-35. Передача самолетов будет произведена в рамках договора, заключенного ранее, передает 2 февраля радиостанция «Говорит Москва».

Как пояснил источник в сфере военно-технического сотрудничества РФ с другими государствами, сумма контракта составляет примерно $2 млрд. В общей сложности КНР приобретает у России 24 истребителя, поставка 4 из них уже состоялась. В данный момент речь идет о второй партии машин. Еще 10 самолетов будут отправлены в Китай в будущем году.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что истребители Су-35, предназначенные для поставки в Китай, строятся на авиазаводе в Комсомольске-на-Амуре. Изначально начать поставки планировали в 2017 году, однако позже было принято решение ускорить этот процесс — первые истребитель отправились в Китай в декабре 2016 года.

Многоцелевой российский истребитель поколения 4++, Су-35 оснащен двигателями с изменяемым вектором тяги и бортовой радиолокационной станцией с фазированной антенной решеткой. Самолет способен развивать скорость до 2,5 тысячи км/ч и преодолевать расстояние в 3,4 тыс. км. Боевой радиус истребителя достигает около 1,6 тыс. км. На борту Су-35 имеется пушка калибра 30 мм и 12 точек подвески для бомб и ракет.

Читайте ранее в этом сюжете: Поставки российских истребителей Су-35 в Китай начнутся в декабре 2016 года

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Военно-промышленный комплекс
Главное сегодня
NB!
02.02.17
Отвечать за мусор в Астраханской области будет регоператор из Волгограда
АстраханьРоссия Сбор, вывоз, хранение и переработка бытового мусора Общество
NB!
02.02.17
Экс-глава ЦРУ разоблачает «коварную» Россию
ВашингтонСША Информационная война против России Политика
NB!
02.02.17
В допинг-пробе «Б» Поветкина обнаружен запрещённый остарин
МоскваРоссия Допинговые скандалы Спорт
NB!
02.02.17
Карина Саввина«Вы нам тут майдан устроите»: в Петербурге запретили встречи с депутатами
Санкт-ПетербургРоссия Передача Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге РПЦ Политика
NB!
02.02.17
Радио REGNUM: первый выпуск за 2 февраля
МоскваРоссия Радио REGNUM Политика
NB!
02.02.17
ЮНИСЕФ оценил последствия боевых действий в районе Авдеевки
АвдеевкаУкраина Гражданская война на Украине Политика
NB!
02.02.17
Пушков о рефендуме по НАТО на Украине: Порошенко продает воздух
МоскваРоссия Вступление Украины и Грузии в НАТО Политика
NB!
02.02.17
Украинский политолог унизил Ярослава Качиньского
КиевУкраина Украина и Польша Политика
NB!
02.02.17
Александр БеловWP: При должном давлении Иран сам окажется под новыми санкциями
ВашингтонСША Значимые публикации зарубежных СМИ в переводах ИА REGNUM Политика
NB!
02.02.17
«Нефть взяла курс к $57»
МоскваРоссия Динамика цен на нефть и нефтепродукты Экономика
NB!
02.02.17
«Рубль сдержал дешевеющий доллар»
МоскваРоссия Курсы валют Экономика
NB!
02.02.17
Порошенко желает «отменить» санкции против РФ «больше всех»
КиевУкраина Гражданская война на Украине Политика
NB!
02.02.17
Премьер-министр Австралии не стал говорить о «неудачной» беседе с Трампом
МельбурнАвстралия Проблема с беженцами в ЕС и Австралии Политика
NB!
02.02.17
Дмитрий ТёткинРадио REGNUM. «Четверть часа о высоком». В гостях Андрей Цветков
МоскваРоссия Мансарда «Четверть часа о высоком» Культура
NB!
02.02.17
SCMP: Между КНР и США — правила «мягкой игры» или хаос переговоров?
ПекинКитай Китайско-американские отношения Экономика
NB!
02.02.17
Порошенко планирует провести референдум о вступлении Украины в НАТО
БерлинГермания Вступление Украины и Грузии в НАТО Политика
NB!
02.02.17
Китайские СМИ: Трамп пытается перенять характер Джексона, Никсона и Рейгана
ПекинКитай Деятельность президента США Дональда Трампа Политика
NB!
02.02.17
Пушков: Конфликт Савченко и Порошенко будет лишь нарастать
МоскваРоссия Дело Савченко Политика
NB!
02.02.17
Глава МИД Германии летит в США, чтобы «помириться» с Трампом
БерлинГермания Деятельность президента США Дональда Трампа Политика
NB!
02.02.17
Планы Трампа ударят по главным источникам дохода Мексики
МехикоМексика Американо-мексиканские отношения Экономика
NB!
02.02.17
Лукашенко готовится выйти из ЕАЭС и ОДКБ
МоскваРоссия Евразийский экономический союз Политика
NB!
02.02.17
На учениях в США истребитель F-16 по ошибке открыл огонь по своим
Санта-ФеСША Военные учения Происшествия
ещё главное