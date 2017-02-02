СМИ: Второй китайский авианосец даст отпор США в Южно-Китайском море

Авианосец может быть принят на вооружение уже в начале 2019 года

Пекин, , 09:11 — REGNUM Согласно информации, полученной от анонимного источника в штабе ВМС НОАК, портом приписки нового китайского авианосца, строительство которого в настоящий момент ведется на верфях в Даляне, может стать военно-морская база Юлин, расположенная на острове Хайнань. База Юлин известна тем, что здесь располагается штаб-квартира атомного подводного флота ВМС НОАК.

Китайским журналистам стало известно будущее название корабля — второй китайский авианосец, вероятнее всего, будет назван в честь провинции Шаньдун. Первый авианесущий крейсер был приобретен у Украины и назван «Ляонин» — в честь одноименной провинции на северо-востоке КНР.

Как отметил анонимный источник, базирование «Шаньдуна» у берегов Хайнаня вызвано нарастанием напряженности между КНР и США в акватории Южно-Китайского моря. В то же время «Ляонин» приписан к порту Циндао, что означает, что в случае необходимости авианосец может в кратчайшие сроки быть переброшен к берегам Кореи или Японии, «Шаньдун» встанет на защиту интересов КНР в Южно-Китайском море, пишет «Наньцзао жибао».

Точные даты окончания строительства судна до сих пор неизвестны. Ранее ряд китайских СМИ распространил информацию о том, что основные работы по возведению судна будут завершены уже в 2017 г., после чего начнутся испытания первого отечественного авианосца. Как ожидается, ввод в эксплуатацию состоится в 2019 г.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, эксперт Цао Вэйдун заявил, что новый авианосец будет значительно превосходить уже стоящий на вооружении «Ляонин», построенный еще в СССР. Уменьшение командной рубки позволит увеличить количеств единиц палубной авиации.

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