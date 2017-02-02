В 2016 году беспилотные автомобили Waymo проехали около 960 тыс. километров

Вашингтон, , 00:00 — REGNUM Компания Waymo, входящая в холдинг Alphabet Inc., заявила, что в 2016 году ее беспилотные автомобили проехали более 960 тыс. километров на дорогах общего пользования в Калифорнии, сообщает 1 февраля Reuters.

В прошлом году на дорогах Калифорнии прошли испытания 60 автомобилей, оснащенных системой автопилотирования компании Waymo. Общая протяженность маршрута была увеличена на 50%, число неисправностей сократилось на 75%. Всего зафиксировано 124 случая неисправности, примерно один сбой системы автопилотирования на каждые 8 тыс. километров.

«Это просто еще одно свидетельство того, что между Waymo и всеми другими компаниями существует пропасть с точки зрения тестирования и функционирования систем автопилотирования», — сказал аналитик консалтинговой компании Gartner Майк Рэмси.

Напомним, в прошлом году беспилотные автомобили компании Tesla, одного из основных конкурентов Waymo, проехали на дорогах общего пользования около 880 км, беспилотные автомобили General Motors — 16 тыс. километров.

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