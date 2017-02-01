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Энергоблок №3 Ленинградской АЭС остановлен для капремонта

Техника
На потребителях электроэнергии краткосрочный ремонт не скажется

Сосновый Бор, Ленинградская область, 1 февраля 2017, 19:07 — REGNUM  Утром 1 февраля энергоблок №3 Ленинградской атомной электростанции в городе Сосновый Бор Ленинградской области был остановлен для проведения планового краткосрочного ремонта. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ЛАЭС.

Энергоблок №3 Ленинградской АЭС остановлен для проведения текущего ремонта 1 февраля в 5:30 утра в соответствии с поданной и согласованной в установленном порядке заявкой, сообщили в пресс-службе станции.

«На потребителях электроэнергии краткосрочный ремонт не скажется», — заверили в пресс-службе ЛАЭС.

В настоящее время в работе находятся энергоблоки №№ 1, 2 и 4 Ленинградской АЭС, которые несут нагрузку 3100 МВт. Замечаний к работе оборудования и персоналу нет.

Ленинградская атомная электростанция находится в Ленобласти в городе Сосновый Бор, в 35 километрах западнее границы Петербурга, в 70 километрах от его исторического центра, на побережье Финского залива. В составе ЛАЭС эксплуатируются канальные реакторы кипящего типа с графитовым замедлителем и водяным теплоносителем.

ЛАЭС обеспечивает более половины энергопотребления Санкт-Петербурга и Ленинградской области. В энергетическом балансе всего Северо-Западного региона на долю ЛАЭС приходится 28%. Станция является важнейшем градообразующем предприятием Соснового Бора.

Строительство новой ЛАЭС-2 начались в 2007 году. Замещающие энергоблоки будут оборудованы водо-водяными энергетическими реакторами усовершенствованного типа (ВВЭР-1200). Первый блок планируют ввести в эксплуатацию в 2018 году.

Читайте ранее в этом сюжете: На ЛАЭС снизилась мощность из-за инцидента на втором блоке

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