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В КНР создан самый мощный портативный компьютер

Техника
Вес устройства составляет всего 45 граммов

Пекин, 1 февраля 2017, 10:58 — REGNUM  В Китае представили самый компактный в мире компьютер, оперативная память которого составляет 4 Гб. Устройство уже доступно для предзаказа по цене $155. В свободную продажу ультракомпактный компьютер Meegopad поступит в конце февраля.

Размеры устройства, вес которого составляет всего 45 граммов, не превышают габариты стандартного сотового телефона. Согласно информации, предоставленной производителем, Meegopad является полностью функциональным компьютером, монитором которого может стать любой телевизор, поддерживающий синхронизацию по WI-Fi, пишет «Наньцзао жибао».

Технические характеристики устройства не уступают «старшим» братьям Meegopad — ноутбукам и стационарным компьютерам: четырехъядерный процессор от Intel, 4 Гб оперативной памяти, 32 Гб постоянной памяти с возможностью расширения до 128 Гб с помощью карты памяти. Компьютер поддерживает синхронизацию с другими устройствами по Bluetooth и Wi-Fi.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, в ноябре 2016 г. согласно опубликованному рейтингу «Supercomputer TOP 500», авторами которого выступают независимые аналитики из США и Германии, китайский компьютер Sunway TaihuLight в очередной раз был признан самой мощной вычислительной системой в мире.

Читайте ранее в этом сюжете: Китайский суперкомпьютер вновь признан самым мощным в мире

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