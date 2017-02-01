BMW рассекретила новый универсал 5-Series Touring

Берлин, , 10:57 — REGNUM Новый BMW 5-Series Touring в кузове универсал официально анонсирован производителем. Публичный дебют автомобиля пройдет в рамках Женевского автосалона в марте текущего года, сообщает портал Pokatim.ru.

С точки зрения дизайна обновленный универсал весьма схож с седаном пятой серии, который BMW представил ранее. Исключение составляет задняя часть кузова.

Как отмечают представители компании, предполагается, что новый Touring, как и его предыдущие версии, будет популярен у жителей европейских стран. Реализация обновленной модели начнется летом 2017 года.

После рестайлинга, получив модифицированную модульную платформу, BMW 5-Series Touring стал легче почти на 100 кг. Новинку также оснастили самыми современными моторами. Улучшенная аэродинамика позволяет сократить расход горючего и объем вредных выбросов в окружающую среду.

Грузоподъемность универсала составляет 730 кг, максимальный объем багажного отсека достигает 1700 л. Новинка выйдет на рынок в четырех исполнениях: 530i, 540i xDrive, 520d и 530d. В моторную гамму вошли 2,0-литровые V6 и рядные шестицилиндровые двигатели, способные выдавать от 190 до 340 л.с. Трансмиссия представляет собой 8-диапазонную автоматическую коробку передач. Данные о стоимости и комплектация будут опубликованы позже.