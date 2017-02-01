В Китае создан самый маленький среди мощных компьютеров

Пекин, , 10:38 — REGNUM Китайским инженерам удалось создать уникальный компьютер MeegoPad, обладающий большой мощностью и вместе с тем способный уместиться на ладони. Устройство весит около 45 граммов и оснащено четырехъядерным процессором Intel Atom, передает телеканал «Мир 24».

Гаджет оснащен 4 Гб оперативной памяти и 32 Гб памяти, что делает его одним из самых мощных среди подобных компактных устройств. С MeegoPad можно работать через Wi-Fi и Bluetooth, в нем предусмотрен слот для карты памяти Micro SD объемом до 128 Гб.

К портативному компьютеру, которое прозвали «ПК на палочке», можно подключать до двух устройств одновременно через порт USB C-Type. Для блока питания предусмотрены разъемы Micro USB 2.0 и USB 2.0. Включается устройство кнопкой питания, расположенной на корпусе, внутри расположен вентилятор для охлаждения гаджета.