Раскрыты подробности о седане Genesis G80 для рынка РФ

Москва, , 08:39 — REGNUM Старт продаж в России нового премиального седана Genesis G80 от южнокорейского производителя Hyundai намечен на весну текущего года. Моторную гамму модели составят два турбированных 4-цилиндровых двигателя мощностью 197 и 245 л.с., сообщает «Дейли-Мотор».

Моторы будут работать в паре с 8-диапазонным «автоматом», при этом покупатели смогут выбрать автомобиль с передним или полным приводом. Первой в продаже появятся самая дорогая версия бизнес-седана, однако ее стоимость пока не известна.

В настоящее время жители России могут приобрести седан Hyundai Genesis, минимальная стоимость которого составляет 2 млн 330 тыс. рублей. Под капотом машины стоит 3-литровый двигатель мощностью 249 л.с. или 3,8-литровый мотор, выдающий 315 л.с.

Обновленная модель Genesis G80 была представлена в 2016 года на одном из международных автосалонов. Предполагается, что на рынке России бизнес-седан составит конкуренцию моделям от Mercedes-Benz, Audi и BMW.