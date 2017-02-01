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Рогозин: Брак в двигателях «Протонов-М» вызван низкими зарплатами

Техника
Сборщики космических двигателей получают зарплату на уровне уборщиц

Москва, 31 января 2017, 20:50 — REGNUM  Вице-премьер Российской Федерации Дмитрий Рогозин заявил, что одной из причин массового брака в двигателях для ракеты-носителя «Протон-М» стали мизерные зарплаты на Воронежском механическом заводе, где эти двигатели собираются. Слова Рогозина приводят сегодня, 31 января, «Известия».

Рогозин заявил, что культура производства на Воронежском механическом заводе очень слабая и он сам в этом убедился. «Культура производства там крайне слабая. Она страдает, я в этом лично убедился. Этот завод должен быть перевооружен в первую очередь», — сказал вице-премьер.

Также Рогозин назвал «диверсантами» тех, кто установил сборщикам двигателей мизерную заработную плату. «Если эти люди получают по 12−15 тыс. рублей в месяц, ждите беды. Вот и ответ», — подчеркнул вице-премьер.

Он заявил, что накануне подписал поручение «Роскосмосу» тщательно проанализировать все комплектующие, которые критически важны с точки зрения безаварийности производства, которые должны долго и бесперебойно работать на орбите. Речь идет о космических двигателях, самих ракетах-носителях, различных комплектующих, системах управления, агрегатах, спутниках.

«Роскосмосу» поручено выявить все узловые моменты в производстве этой техники и точно знать всех людей, соприкасающихся с космической техникой.

Кроме того, Рогозин ждет от «Роскосмоса» перечня мер для наказания разгильдяев, поставивших под сомнение запуск ракет-носителей «Протон-М».

Напомним, вопиющий случай халатности был вскрыт на Воронежском механическом заводе. Выяснилось, что сборка двигателей для второй и третьей ступеней ракет-носителей «Протон-М» производилась с нарушениями. В итоге график запусков «Протон-М» был сдвинут более чем на три месяца.

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