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Тихоокеанский флот готовится получить первый корвет новейшего типа

Техника
Амурский судостроительный завод передал флоту для ходовых испытаний первый корвет проекта 20380
Боевой корабль
Иллюстрация: Mil.ru
Боевой корабль

Благовещенск, 31 января 2017, 16:36 — REGNUM  Новейший корвет «Совершенный», построенный на Амурском судостроительном заводе по проекту 20 380, вышел в море для ходовых испытаний, сообщает пресс-служба Тихоокеанского флота России.

По словам начальника пресс-службы Тихоокеанского флота капитана II ранга Владимира Матвеева, сдаточная команда, включающая специалистов-судостроителей, проверит работу силовой системы, рулевых и вспомогательных механизмов, систем связи, навигации и обнаружения. Кроме того, будут проведены маневренные, скоростные и вибрационные испытания корабля.

Представители Тихоокеанского флота сообщают, что ввод корабля в строй состоится в середине 2017 года.

Корвет «Совершенный» является первым в серии кораблей проекта 20 380, построенным на Амурском судостроительном заводе. Корабли этого типа относятся к многоцелевым сторожевикам ближней морской зоны и предназначены для борьбы с подводными лодками и надводными кораблями противника и для огневой поддержки морских десантов.

Длина корвета «Совершенный» превышает 100 метров, его водоизмещение составляет 2220 тонн. Корабль несет управляемое ракетное оружие и способен на автономные походы дальностью в четыре тысячи морских миль. Корвет «Совершенный» вооружен противокорабельным ракетным комплексом «Уран», зенитно-ракетным комплексом «Редут», торпедными аппаратами, крупнокалиберными пулеметами и гранатометными установками. Сторожевик обладает мощным комплексом радиолокационного и радиоэлектронного оборудования и противолодочным вертолетом Ка-27.

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Военно-морской флот
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