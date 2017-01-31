Жириновский: Мой «ё-мобиль» сломался

Таких машин всего три на планете

Москва, , 23:07 — REGNUM Бессменный лидер Либерально-демократической партии России Владимир Жириновский заявил, что «ё-мобиль», подаренный ему Михаилом Прохоровым, сломался. Об этом Жириновский заявил сегодня, 30 января, в ходе общения с молодежью в Государственной думе.

«Автомобиль новый, хороший, но аккумулятор осыпался. Он стоит без движения», — сказал Жириновский. Политик напомнил, что всего было произведено три таких автомобиля — один из них находится у него, второй у Прохорова, а где третий — Жириновский не знает.

Напомним, «ё-мобиль» — российский пиар-проект последовательного гибридного автомобиля, в конструкции которого предполагалось использование электрической трансмиссии с комбинированным питанием от генератора, вращаемого газо-бензиновым двигателем внутреннего сгорания, и от ёмкостного накопителя энергии.

Разработка городского гибридного автомобиля была начата силами белорусской компании «ЯРОВИТ Моторс». Главным инвестором проекта выступала группа ОНЭКСИМ Михаила Прохорова.

В итоге проект «ё-мобиля» оказался простым пиар-ходом Прохорова, приуроченным к одной из его предвыборных кампаний.