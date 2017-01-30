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Рендерные фото обновленного Skoda Yeti появились в Сети

Техника
Новинка должна стать более просторной и спортивной
Skoda Yeti
Иллюстрация: Parkers.bauercdn.com
Skoda Yeti

Прага, 30 января 2017, 11:50 — REGNUM  Неофициальные рендерные изображения новой генерации кроссовера Yeti от чешского производителя Skoda опубликованы в Сети. Выход компактной городской модели на рынок ожидается в 2018 году, сообщает портал «Автоновости дня».

Текущий вариант кроссовера Skoda Yeti был представлен восемью годами ранее. Как пояснил глава чешской компании Бернхард Майер, новое поколение «Йети» будет обладать знакомым дизайном «Шкоды», внешне более всего напоминая среднеразмерный кроссовер Skoda Kodiaq. Новинка должна стать более просторной и спортивной, что заметно на появившихся рендерах.

Моторный ряд обновленного кроссовера составят современные двигатели, бензиновые и дизельные. Большая часть агрегатов, имеющих объем в 1.0, 1.4, 1.6 и 2.0 литра, получат систему турбонаддува. Также ожидается появление гибридной установки на базе 1.4-литрового двигателя. Базовый вариант кроссовера будет оснащен моноприводом, более дорогие версии получат полный привод.

Читайте ранее в этом сюжете: Новая Skoda Kodiaq: Названа дата начала продаж в России

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