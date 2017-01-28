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Через два-три года система ПРО Москвы будет полностью модернизирована

Техника
Идет разработка новых ракет-перехватчиков
Элемент ПРО Москвы. Американский рисунок
Иллюстрация: Dia.mil
Элемент ПРО Москвы. Американский рисунок

Москва, 28 января 2017, 14:49 — REGNUM  В ближайшие два-три года система противоракетной обороны Москвы и центрального промышленного района Российской Федерации будет обновлена. Об этом сегодня, 28 января, заявил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» начальник отделения боевых алгоритмов и программ соединения ПРО ВКС России полковник Ильгар Тагиев.

Он напомнил, что в этом году системе ПРО Москвы и центрального промышленного района исполняется 55 лет. За это время она модернизировалась несколько раз. В настоящее время также проводится очередная модернизация. Идет повышение технических характеристик системы ПРО, а также переход на новую элементную базу.

«Через два-три года система будет полностью модернизирована», — подчеркнул Тагиев.

Также полковник отметил, что параллельно с модернизаций идет разработка перспективных противоракет, что позволит создать систему ПРО третьего поколения с новыми возможностями и характеристиками.

Тагиев заверил, что на сегодняшний момент российская противоракетная оборона является единственно действующей системой ПРО, которая позволяет обеспечить гарантированную защиту Москвы и центрального промышленного района от ударов всех существующих типов баллистических ракет противника средней и межконтинентальной дальности с разделяющимися боевыми частями.

«А что касается существующих и перспективных баллистических ракет «третьих стран», то их перехват сложности для нашей системы ПРО не представляет», — подчеркнул полковник Тагиев.

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