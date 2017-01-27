Берлин, , 19:58 — REGNUM Немецкая автомобильная компания Porsche отзовет в Германии 16 тыс. 429 автомобилей из-за проблем с зажимными винтами, сообщает 27 января Reuters.

Представители Porsche заявили, что будут отозваны различные модели 2015 — 2016 годов выпуска, включая Porsche 911, Boxster и Cayman.

Напомним, с 2012 года компания Porsche входит в состав автоконцерна Volkswagen AG.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Volkswagen оказался в центре скандала в сентябре 2015 года. Как стало известно, на целый ряд автомобилей компании с дизельным двигателем, выпущенных в 2009—2015 годах, было установлено программное обеспечение, которое позволяло обходить экологические стандарты.

В связи со скандалом был вынужден уйти в отставку председатель правления автоконцерна Мартин Винтеркорн. Его пост занял глава Porsche Маттиас Мюллер, который заявил о намерении возродить компанию за два-три года.

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