Армия начнет серийные закупки МиГ-35 в 2019 году

Москва, , 17:02 — REGNUM Российские вооруженные силы начнут серийные закупки новейшего истребителя МиГ-35 в 2019 году. Об этом сегодня, 26 января, сообщил президент Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь в ходе видеоконференции с членами коллегии ВПК.

Он сообщил, что закупки МиГ-35 включены в государственную программу вооружений. Серийные закупки начнутся в 2019 году. Также Слюсарь добавил, что 27 января пройдет презентация МиГ-35 для иностранных заказчиков.

Напомним, МиГ-35 — новейший многоцелевой истребитель поколения 4++, представляющий собой дальнейшее развитие боевых самолетов МиГ-29К/КУБ и МиГ-29М/М2 в направлении повышения боевой эффективности и универсальности, а также улучшения эксплуатационных характеристик.

По имеющимся в открытых источниках данным, МиГ-35 способен нести на 10 узлах подвески до семи тонн боевой нагрузки. Самолет может развивать скорость 2,25 Маха (2700 километров в час). Боевой радиус самолета составляет 1000 километров, практический потолок — 17 500 метров.