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Летные испытания самолета МС-21 начнутся весной 2017 года

Техника
Правительство готовит план по синхронизации производства четырех пассажирских самолетов

Москва, 23 января 2017, 16:34 — REGNUM  Новый российский пассажирский авиалайнер МС-21 выйдет на летные испытания в начале весны 2017 года, сообщает пресс-служба Кремля.

Об этом в Ново-Огареве доложил Владимиру Путину заместитель председателя правительства России Дмитрий Рогозин. По его словам, работы по созданию магистрального самолета идут строго по графику, а в настоящее время в ЦАГИ проводятся прочностные испытания нового российского авиалайнера. В то же время в Иркутске осуществляется его подготовка к первому полету.

Кроме того, правительство готовит план по синхронизации производства четырех новых гражданских самолетов — МС-21, Ил-96−400, Ил-114 и ближнемагистрального пассажирского самолета на 64 пассажира. Это позволит спланировать вывод из эксплуатации зарубежной и устаревшей авиатехники и совместить его с графиком производства новых самолетов.

Дмитрий Рогозин выдвинул предложение, чтобы правительство предоставило льготы авиакомпаниям, закупающим российские самолеты. Эти льготы могут включать лизинг авиатехники и предоставление этим компаниям более выгодных маршрутов.

Напомним, МС-21 разрабатывается как перспективный пассажирский самолет для перевозки от 150 до 211 пассажиров. МС-21 должен заменить пассажирские самолеты типа Ту, Ан и Як, разработанные в Советском Союзе и эксплуатирующиеся до сих пор.

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