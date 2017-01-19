Касперский: Число кибератак на российские объекты возрастет в 2017 году

Москва, , 23:09 — REGNUM Число кибератак на производство, транспорт и энергосистему России вырастет в 2017 году, заявил журналистам основатель антивирусной компании «Лаборатория Касперского» Евгений Касперский.

Касперский подчеркнул, что объекты производства, транспорта и электроэнергетики очень сильно компьютеризированы и это усиливает опасность.

Помимо этого, дополнительные сложности в деле противодействия кибератакам создает то, что американские компании не дают информации, каким кибератакам подвергаются они, хотя Касперский неоднократно выражал готовность помочь американским коллегам в деле защиты от кибератак.

Касперский также отметил, что его компания готова оказать помощь американской стороне в расследовании хакерских атак в США. Тем не менее даже присутствие в числе сотрудников «Лаборатории Касперского» граждан США не позволяет американским компаниям разглашать информацию о подробностях хакерских атак на объекты в США.

Ранее СМИ сообщали, что более 50% граждан США считают, что «русские хакеры» вмешивались в выборы американского президента, а пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков уже заявил, что тема причастности Кремля к кибератакам на США превращена Вашингтоном в настоящую истерику.

Читайте ранее в этом сюжете: Более половины граждан США считают РФ причастной к кибератакам — соцопрос