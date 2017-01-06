Мексиканская Interjet возвращает российские Sukhoi Superjet 100 к полетам

Мехико, , 09:55 — REGNUM Мексиканская авиакомпания Interjet заявила о готовности вернуть в эксплуатацию российских самолетов Sukhoi Superjet 100, полеты которых ранее были приостановлены из-за «потенциальных неисправностей». Об этом сегодня, 6 января, сообщает пресс-служба авиакомпании Interjet.

Напомним, мексиканский авиаперевозчик временно приостановил полеты 11 российских самолетов Sukhoi Superjet 100 из-за некоей потенциальной неисправности. Группа российских специалистов производителя АО «Гражданские самолеты Сухого», а также специалисты самой авиакомпании провели все необходимые проверки и произвели ремонтные работы.

«После проведения необходимых ремонтных работ Interjet начал возвращение к эксплуатации 11 самолетов Superjet-100, которые находились на земле после получения указания об их полетопригодности от российских властей», — заявили в Interjet.

Возобновление полетов Sukhoi Superjet 100 будет происходить поэтапно. Сейчас к полетам возвращены шесть самолетов.

Всего у Interjet 22 самолета Sukhoi Superjet 100, а также 48 самолетов Airbus. Авиакомпания совершает более 300 ежедневных рейсов.

Ранее стало известно, что авиакомпания «ИрАэро» обнаружила некоторый дефект в стабилизаторах самолета. 23 декабря Росавиация потребовала дефект устранить.