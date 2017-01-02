Морская авиация ВМФ РФ до 2020 года пополнится сотней новых боевых машин

Масштабная программа перевооружения армии в самом разгаре

Москва, , 10:23 — REGNUM Военно-морской флот Российской Федерации до 2020 года получит более 100 новых летательных аппаратов. Об этом сегодня, 2 января, заявил журналистам командующий морской авиацией Военно-морского флота России генерал-майор Игорь Кожин.

Он рассказал, что специалисты ведущих конструкторских бюро в настоящий момент ведут исследования и разработки в области создания беспилотных летательных аппаратов корабельного базирования.

Данная программа осуществляется в рамках большой программы по модернизации и обновлению авиационного парка.

Уже в этом году морской авиации будут переданы истребители МиГ-29К и МиГ-29КУБ.

Кроме истребителей планируется обновление парка ударных вертолетов морской авиации. Стоящие на вооружение ударные вертолеты Ка-29 будут заменены разведывательно-ударными палубными вертолетами Ка-52К «Катран».